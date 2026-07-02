أربيل تستعد لمشاريع استثمارية كبرى.. برج يتجاوز ارتفاعه 450 متراً ومنتجع سياحي ضخم في كومسبان

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أربيل (كوردستان24)- كشف رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، الدكتور محمد شكري، عن خطط لتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى في أربيل خلال السنوات المقبلة، من بينها مشروع عمراني ضخم يتوسطه برج يزيد ارتفاعه على 450 متراً، إلى جانب إنشاء منتجع سياحي متكامل وفنادق فاخرة في منطقة كومسبان.

وقال رئيس هيئة استثمار كوردستان، في تصريح صحفي، إن المشروع العمراني الجديد سيُنفذ بالقرب من شارع 150 متراً في أربيل، وسيضم برجاً شاهقاً يُعد من أبرز المعالم العمرانية المستقبلية في المدينة، مؤكداً أن المشروع يُعد من أكبر المشاريع المدرجة ضمن الخارطة الاستثمارية للإقليم.

وأضاف أن منطقة كومسبان، القريبة من أربيل، ستشهد أيضاً تنفيذ منتجع سياحي كبير يضم عدداً من الفنادق ذات التصنيف خمس نجوم، في إطار خطة تستهدف تعزيز القطاع السياحي واستقطاب المزيد من الاستثمارات.

وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أن هذه المشاريع مدرجة ضمن الخارطة الاستثمارية لإقليم كوردستان، ومن المقرر تنفيذها خلال السنوات المقبلة، مؤكداً أن أبواب الإقليم مفتوحة أمام المستثمرين الأجانب للمشاركة في تنفيذ هذه المشاريع، سواء في أربيل أو في المحافظات الأخرى، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتوسيع فرص الاستثمار.