التمييز الاتحادية تصادق على إعدام "عجاج التكريتي" لإدانته بجرائم إبادة في عمليات الأنفال

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت المحكمة الجنائية العراقية العليا، اليوم الخميس، عن مصادقة محكمة التمييز الاتحادية على حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان "عجاج أحمد حردان التكريتي"، وذلك لإدانته بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بحق ضحايا عمليات الأنفال.

وأكد رئيس المحكمة القاضي سعد اللامي، في تصريح لوكالة الانباء العراقية، أن الحكم اكتسب الدرجة القطعية بعد ثبوت تورط المدان في عمليات إبادة استهدفت مواطنين كرداً عزل من الناجين من عمليات الأنفال. وأوضح اللامي أن الجرائم التي ارتكبها التكريتي شملت انتهاكات مروعة بحق المحتجزين في "معتقل نقرة السلمان"، تمثلت في التعذيب الجسدي، والتجويع، والتعطيش المتعمد حتى الموت، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم اغتصاب بحق عدد من النساء.

وأشار رئيس المحكمة إلى أن ملف القضية سيُرفع إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه وإصدار المرسوم الجمهوري الخاص بتنفيذ الحكم.

يُذكر أن المحكمة الجنائية العليا كانت قد أصدرت حكمها الأولي بالإعدام بحق المدان في 14 أيار الماضي، قبل أن تأتي مصادقة محكمة التمييز اليوم لتجعل الحكم واجب التنفيذ وفقاً للسياقات القانونية المتبعة.