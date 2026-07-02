انفجار داخل مقهى في العاصمة السورية دمشق

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أربيل (كوردستان24)- أفاد مراسل "كوردستان 24"، أنور عبد اللطيف، بوقوع انفجار في العاصمة السورية دمشق، بعد ظهر اليوم الخميس (2 تموز 2026)، أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وبحسب المعلومات الواردة، فإن الانفجار وقع داخل مقهى شعبي في منطقة "الحجاز" الحيوية وسط العاصمة، مما أدى إلى وقوع ضحايا بين مدنيين كانوا متواجدين في المكان.

وأشار مراسلنا إلى أن أسباب الانفجار لا تزال مجهولة حتى لحظة إعداد هذا الخبر، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة حتى الآن.

وفور وقوع الانفجار، فرضت القوى الأمنية طوقاً في محيط المنطقة وبدأت تحقيقاتها للكشف عن ملابسات الحادث، في حين هرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع لنقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات القريبة.