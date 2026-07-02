الفياض يعلن تعرض 110 مقرات للحشد الشعبي للقصف

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أربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم الخميس، أن أكثر من 100 مقر تابعة للهيئة تعرضت للقصف الجوي خلال جولة التوترات والعمليات العسكرية الأخيرة، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى في صفوف المقاتلين.

وذكر الفياض، في تصريح أدلى به من محافظة نينوى اليوم (2 تموز 2026)، أن 110 مقرات للحشد الشعبي في مناطق متفرقة من العراق وقعت تحت طائلة القصف الجوي، وذلك في سياق الصراع الدائر بين (الولايات المتحدة وإسرائيل) وإيران.

وأوضح الفياض أن الهجمات الجوية أدت إلى مقتل 100 من عناصر الحشد الشعبي، مشيراً إلى أن محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار سجلت الحصيلة الأكبر من الضحايا خلال السنوات الثلاث الماضية.

وشدد رئيس هيئة الحشد الشعبي على أن الهدف الأساسي لقواته هو "حماية المواطنين العراقيين"، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة كثفت استهدافها لمقرات الحشد بشكل كبير خلال فترة النزاع مع إيران.

تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع ضغوط سياسية دولية؛ حيث كانت الولايات المتحدة قد وجهت تحذيرات قبيل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، شددت فيها على ضرورة عدم مشاركة الفصائل المسلحة في الكابينة الوزارية، مطالبة بحلها ودمج عناصرها ضمن المؤسسات العسكرية الرسمية للدولة.

وفي سياق الاستجابة لهذه المطالب، أعلنت ثلاث فصائل حتى الآن حل تشكيلاتها وهي: (سرايا السلام، كتائب الإمام علي، وكتائب سيد الشهداء)، في حين أعلنت "كتائب حزب الله" في العراق رفضها القاطع لقرار حل الفصيل أو التخلي عن السلاح.