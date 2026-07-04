خطاب "القرنين ونصف": ترامب يهاجم خصومه السياسيين ويربط الهجرة بحماية القيم الوطنية

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أربيل (كوردستان 24)- ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، خطاباً "تاريخياً" بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، حمل في طياته رسائل سياسية مكثفة وجهها للداخل والخارج على حد سواء. وتوزع الخطاب على ستة محاور أساسية، مزجت بين الاحتفاء بالوطنية، وتأصيل الهوية الأمريكية، والشنّ المباشر للهجمات على الخصوم السياسيين.

- تعظيم الإرث التاريخي



استهل ترامب كلمته بوصف ذكرى الاستقلال بأنها "لحظة استثنائية" في مسيرة الأمة، مشيداً بالآباء المؤسسين وما أرسوه من قيم الحرية والديمقراطية. واختار ترامب موقعاً رمزياً لإلقاء كلمته، معتبراً النصب التذكاري تجسيداً حياً لريادة القيادة الأمريكية عبر العصور.

- صون الهوية والتقاليد



ركز الرئيس في المحور الثاني على الإنجازات التاريخية الفريدة للولايات المتحدة، مشدداً على أن الأمريكيين اليوم يحملون "إرثاً ثميناً" يتطلب اليقظة والحزم للحفاظ عليه وتوريثه للأجيال القادمة كأمانة وطنية لا تقبل المساومة.

- التحذير من "الخطر الشيوعي"



جاء الجزء الأكثر حدة في الخطاب ليحذر مما وصفه ترامب بعودة "الخطر الشيوعي" إلى الساحة الأمريكية. وربط بوضوح بين هذا التهديد وصعود التيارات التقدمية داخل الحزب الديمقراطي، معتبراً أن أفكارهم تشكل صداماً مباشراً مع المبادئ التأسيسية التي قامت عليها البلاد.

- الهجرة وحماية القيم



ربط ترامب قضية الهجرة بملف الهوية الوطنية، مشيراً إلى أن بعض الوافدين الجدد يحملون أفكاراً "لا تتوافق" مع القيم الأمريكية التقليدية. وجدد دعوته لتبني سياسات حازمة تجاه الهجرة غير النظامية، معتبراً إياها ضرورة لحماية النسيج الاجتماعي والثقافي للولايات المتحدة.

- استهداف الخصوم السياسيين



لم يخلُ الخطاب من الطابع الانتخابي والسياسي، حيث وجّه ترامب انتقادات لاذعة للتيارات اليسارية والاشتراكيين الديمقراطيين الذين حققوا مكاسب في انتخابات بعض الولايات مؤخراً. ووصف أطروحاتهم بأنها "تهديد مباشر" للحريات الفردية والاقتصادية التي تميز المجتمع الأمريكي.

- العودة إلى الجذور: الدين والأسرة



في ختام محاوره، شدد ترامب على أهمية الإيمان والأسرة والتقاليد الدينية كركائز أساسية لاستقرار وقوة المجتمع الأمريكي. ودعا مواطنيه إلى الفخر بالعلم وتقدير تضحيات القوات المسلحة، والتمسك بالقيم التي صنعت "عظمة أمريكا".

"أمريكا أولاً"



واختتم ترامب خطابه بالدعوة إلى الالتفاف حول شعار "أمريكا أولاً"، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستظل "قوية وحرة"، ولن تسمح بانتصار الأفكار التي وصفها بالهدامة أو المناهضة للقيم الأمريكية، مختتماً كلمته بتهنئة الشعب الأمريكي بمرور قرنين ونصف على ولادة الأمة.