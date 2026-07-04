الزيدي: ملاحقة الفاسدين نهج ثابت ولن نتراجع تحت الضغوط

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أربيل (كوردستان 24)- أكد رئیس الوزراء الاتحادي، علي فالح الزيدي، عبر تدوينة له على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، أن الحكومة العراقية ماضية بكل "ثبات وحزم" في ملاحقة الفاسدين واسترداد حقوق الدولة، مشدداً على أن هذا المسار يهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والعدالة.

وأوضح الزيدي في منشوره أن الحكومة لن تتراجع عن هذا النهج "مهما بلغت التحديات أو تعاظمت الضغوط"، مشيراً إلى أن المعركة ضد الفساد تحظى بدعم وطني واسع.

ووجه الزيدي شكره وتقديره للشعب العراقي وللمؤسسات الدستورية والدينية والسياسية التي ساندت هذا التوجه، مخصاً بالذكر مجلس النواب، ومجلس القضاء الأعلى، والمرجعيات الدينية. كما أشاد بمواقف القوى السياسية، وفي مقدمتها زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، وقوى الإطار التنسيقي، والحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني، إضافة إلى الأجهزة الأمنية والرقابية والعشائر والإعلاميين.

واختتم الزيدي تدوينته بالإشارة إلى أن هذا الالتفاف الوطني يؤكد أن مكافحة الفساد "ليست معركة حكومة فحسب، بل هي معركة وطن بأكمله"، تتوحد فيها الجهود للدفاع عن المال العام وسيادة القانون في العراق.