نيجيرفان بارزاني يهنئ الولايات المتحدة بعيد الاستقلال ويؤكد أهمية الشراكة القائمة على الدستور والفيدرالية

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أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، الرئيس الأميركي دونالد ترامب والشعب الأميركي بمناسبة الذكرى الـ250 لإعلان استقلال الولايات المتحدة.

مؤكداً أن الحرية لا تقوم على القوة وحدها، بل على الدستور والمؤسسات والتوازن الفيدرالي وإرادة الشعوب الحرة.

وقال نيجيرفان بارزاني، في تدوينة نشرها عبر منصة "إكس"، إن "الدرس الخالد الذي تقدمه الولايات المتحدة هو أن الحرية تتطلب أكثر من القوة؛ فهي تحتاج إلى دستور، ومؤسسات، وتوازن فيدرالي، وموافقة الشعوب الحرة".

وأضاف أن إقليم كوردستان والعراق يتطلعان إلى شراكة أقوى مع الولايات المتحدة.

مشيراً إلى أن المبدأ ذاته يظل أساسياً لمستقبل العراق، إذ ينبغي أن يستند الاستقرار إلى الالتزام بالدستور، وترسيخ النظام الفيدرالي، وضمان الحقوق والمكانة الدستورية الكاملة لإقليم كوردستان ضمن الدستور العراقي.

وأكد رئيس إقليم كوردستان استمرار تقدير الإقليم للصداقة والدور القيادي للولايات المتحدة، معرباً عن امتنانه للدعم المتواصل الذي تقدمه واشنطن لإقليم كوردستان والعراق.