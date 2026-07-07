الإطار التنسيقي يبحث ملف مكافحة الفساد ويدعو للمشاركة في تشييع خامنئي

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أربيل (كوردستان24)- عقد الإطار التنسيقي اجتماعاً موسعاً سلط فيه الضوء على ثلاثة ملفات رئيسة، تصدرها ملف مكافحة الفساد في العراق.

وبحسب بيان رسمي، عُقد الاجتماع في مكتب الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، وبحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ورئيس مجلس الوزراء علي الزيدي.

وناقش الحاضرون في المحور الأساسي للاجتماع حملات مكافحة الفساد والحد من هدر المال العام؛ حيث عبّر قادة الإطار التنسيقي عن دعمهم الكامل للإجراءات الحكومية والقضائية المتخذة، مشددين على ضرورة مواصلة هذه الخطوات لترسيخ سيادة القانون. ومع انتهاء العطلة التشريعية واستئناف جلسات مجلس النواب، أكد الإطار التنسيقي على أهمية تفعيل الدور الرقابي للبرلمان.

وأشار المجتمعون إلى ضرورة عمل مجلس النواب جنباً إلى جنب مع السلطتين التنفيذية والقضائية لتسريع وتيرة إقرار القوانين الهامة والمطلوبة في المرحلة المقبلة.

واختتم البيان بالإشارة إلى أن الاجتماع تابع التحضيرات والاستعدادات الرسمية والشعبية الجارية لمراسيم تشييع المرشد الإيراني الراحل؛ حيث دعت قوى الإطار التنسيقي المواطنين إلى المشاركة الواسعة في هذه المراسيم تقديراً ومواساةً.