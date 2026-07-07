أكسيوس: الحرس الثوري الإيراني يستهدف سفناً تجارية في مضيق هرمز

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أربيل (كوردستان24)- نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤول في الإدارة الأمريكية قوله، إن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز الاستراتيجي.

وأوضح المسؤول أن الهجوم الصاروخي أسفر عن إلحاق أضرار جسيمة بسفينتين، مؤكداً في الوقت ذاته عدم تسجيل أي خسائر بشرية جراء العملية.

في سياق متصل، أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، اليوم الثلاثاء 7 تموز/يوليو 2026، تعرض ناقلة نفط لهجوم قبالة سواحل سلطنة عمان، وتحديداً في منطقة قريبة من مضيق هرمز.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن الهجوم تسبب بنشوب حريق على متن الناقلة في منطقة تقع على بعد عدة كيلومترات شرقي مدينة "ليما" العمانية، مشيرة إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم.

وتشهد الملاحة البحرية في المنطقة اضطرابات حادة منذ مطلع شهر آذار/مارس الماضي، على خلفية التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط. وكانت إيران قد أقدمت سابقاً على إغلاق مضيق هرمز رداً على هجمات أمريكية وإسرائيلية، فيما ردت واشنطن بفرض حصار شامل على الموانئ الإيرانية.

ورغم استئناف حركة الملاحة في 17 حزيران/يونيو الماضي عقب توقيع مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، إلا أن التوتر لا يزال يخيم على المشهد. وتصر طهران على أن الوضع في مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب، مهددة باعتراض أي سفينة لا تلتزم بالمسارات الملاحية التي حددتها السلطات الإيرانية قبالة سواحلها.

يُذكر أن مضيق هرمز يعد الشريان الأهم لإمدادات الطاقة العالمية؛ وحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لعام 2024، يمر عبر المضيق نحو 20 مليون برميل من النفط الخام يومياً، ما يمثل حوالي 20% من إجمالي استهلاك النفط العالمي.