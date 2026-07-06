الأعرجي: التعاون الأمني والاستخباري ركيزة أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي

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أربيل (كوردستان24)- أكد المستشار الأمني لرئيس مجلس الوزراء، قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين 6 تموز 2026، أن التعاون الأمني والاستخباري يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال الأعرجي في تدوينة على منصة أكس، وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع):إن "الحكومة العراقية ترى أن التعاون الأمني والاستخباري يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال تطوير آليات تبادل المعلومات، وتنسيق الجهود المشتركة، ومكافحة تمويل الإرهاب، وإحكام أمن الحدود، بما يعزز القدرة على استباق التهديدات والتصدي لها بكفاءة".

وأضاف:" كما تؤكد تحقيق الأمن المستدام يستلزم، إلى جانب الإجراءات الأمنية، معالجة مسببات التطرف، وترسيخ قيم الاعتدال، ودعم التنمية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، بما يصون المصالح المشتركة ويحقق تطلعات شعوب المنطقة إلى السلام والازدهار".