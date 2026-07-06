26 قتيلا على الأقل خلال أعمال شغب في سجن بسريلانكا

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أربيل (كوردستان 24)- ارتفعت حصيلة اشتباكات عنيفة وقعت مساء امس الأحد، في سجن نيغومبو بضواحي العاصمة السريلانكية كولومبو إلى 26 قتيلا على الأقل بينهم سبعة حراس، فيما بلغ عدد المصابين نحو مئة، وفق ما أفادت السلطات الیوم الاثنين6 تموز 2026.

واندلعت هذه الاشتباكات مساء الأحد في سجن نيغومبو الواقع في الضاحية الشمالية للعاصمة كولومبو، ويضم نحو عشرة آلاف سجين.

وأظهرت حصيلة أولية أعلنتها السلطات أن الاشتباكات أدت إلى مقتل 19 شخصا على الأقل بينهم أربعة حراس، ثم ارتفعت إلى 23 قتيلا، قبل أن يقول وزير العدل إن عددهم 26.

وأفاد مسؤول في الشرطة وكالة فرانس برس بأن من بين القتلى سبعة من الحراس، لقوا حتفهم أثناء محاولتهم وضع حدٍّ لأعمال الشغب. وأضاف "لقد خرج الوضع عن سيطرتنا هذا الصباح".

وقالت مديرة مستشفى نيغومبو بوشبا غاملات لوكالة فرانس برس إن نحو مئة سجين آخر نُقلوا إلى المستشفى عقب أعمال العنف.

وأضافت غاملات أن "بعض الضحايا أصيبوا بأعيرة نارية".

وبحسب السلطات، بدأت الأحداث مساء الأحد عندما اشتبكت مجموعتان من السجناء وُصفتا بأنهما عصابتان متنافستان لتهريب المخدرات، داخل المنشأة التي تضم نحو عشرة آلاف سجين.

وقال شرطي لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته "خرج الوضع تماما عن السيطرة، وقُتل ستة حراس أثناء محاولتهم السيطرة على أعمال الشغب".

وأعلنت الحكومة تشكيل لجنة من ثلاثةِ أعضاء، برئاسة قاض متقاعدٍ من المحكمةِ العليا، للتحقيق في ما جرى.

وحاولت بعض السجينات من الجناح المخصّص للنساء الفرار إلى أسطح المبنى، قبل أن ينهار جزء منها، مما أسفر عن إصابة عدد منهن، بحسب الشرطة.

واستُدعيت وحدات من القوات الخاصة التابعة للشرطة كتعزيزات لكنها لم تدخل حرم السجن، في حين تجمع العديد من أفراد عائلات السجناء خارج المنشأة.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2020، أسفر تمرد داخل أحد السجون في سريلانكا خلال جائحة كوفيد عن مقتل 11 شخصا وإصابة 117 آخرين، ما دفع الحكومة آنذاك إلى الإفراج عن مئات السجناء.

وبحسب إحصاءات رسمية، بلغ عدد السجناء في سريلانكا 41250 حتى الأحد، ما يعادل أربعة أضعاف الطاقة الاستيعابية للسجون.





