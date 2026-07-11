شرطة أربيل تفتح تحقيقاً بوفاة امرأة سقطت من مبنى سكني وتعتقل زوجها

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية شرطة العاصمة أربيل، مساء اليوم السبت، وفاة امرأة إثر سقوطها من إحدى الشقق السكنية، فيما ألقت القوات الأمنية القبض على زوجها وفتحت تحقيقاً لكشف ملابسات الحادثة.

وقالت المديرية، في بيان، إن قواتها تلقت بلاغاً بشأن سقوط امرأة من شقة سكنية، لتتوجه فرق الشرطة وآسايش أربيل فوراً إلى موقع الحادث.

وأضافت أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الضحية تُدعى «س. ا. ع»، من مواليد عام 1997، وهي من غربي كوردستان «كوردستان سوريا»، مشيرة إلى أنها فارقت الحياة في موقع الحادث متأثرة بإصابتها البليغة.

وأوضحت المديرية أن جثمان الضحية نُقل إلى معهد الطب العدلي في أربيل لإجراء الفحوصات اللازمة.

وأكدت إلقاء القبض على زوجها فور وقوع الحادثة، مبينة أنه أفاد خلال التحقيقات الأولية بوقوع مشادة كلامية بينهما قبل الحادث.

وأشارت شرطة أربيل إلى فتح ملف تحقيقي بالحادثة، لاستكمال الإجراءات القانونية وكشف ظروف وملابسات الوفاة.