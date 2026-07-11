إنجاز أكثر من 90% من مشاريع الطرق والجسور في ناحية ديرالوك بدهوك

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أربيل (كوردستان24)- تشهد ناحية ديرالوك التابعة لقضاء العمادية (آميدي) بمحافظة دهوك، تطوراً ملحوظاً في قطاع الإعمار والخدمات. وتظهر أحدث الإحصاءات الرسمية إنجاز أكثر من 90% من مشاريع الطرق والجسور في هذه الناحية، مع التركيز على إنهاء مشاكل التنقل اليومية لمركز الناحية والقرى التابعة لها.

ونجحت حكومة إقليم كوردستان، في إطار برنامجها الخدمي لإعادة إعمار وتطوير مختلف المناطق، في تعبيد وإكساء الغالبية العظمى من طرق ناحية ديرالوك بالإسفلت والخرسانة المسلحة.

وأفاد مدير ناحية ديرالوك، ريبر صديق، لـ "كوردستان 24"، بأن الطرق الرئيسة والداخلية كافة قد نُفذت بالكامل، ولم يتبقَ سوى نسبة ضئيلة جداً من الأزقة الفرعية البعيدة أو تلك التي تشهد حالياً حركة بناء وتوسع سكاني.

ويعبر أهالي ديرالوك والقرى المحيطة بها عن ارتياحهم لتنفيذ هذه المشاريع الخدمية؛ حيث يشير مواطنو المنطقة إلى أنهم كانوا يعانون سابقاً من الأوحال شتاءً والأتربة صيفاً، في حين سهلت الطرق الحديثة من حركة تنقلهم اليومية وساهمت في تحسين ظروفهم المعيشية والخدمية.

وتندرج هذه المشاريع ضمن خطة إعمار وتطوير أوسع تشمل محافظة دهوك وقضاء العمادية عموماً؛ حيث خصصت حكومة إقليم كوردستان أكثر من 70 مليار دينار عراقي لتطوير قطاع الطرق والجسور في حدود قضاء العمادية، مما جعل من ديرالوك نموذجاً بارزاً للإعمار والتطوير في المنطقة.

ويؤكد تنفيذ هذه المشاريع بمواصفات جودة فنية عالية مدى التزام التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان بإيصال الخدمات إلى جميع المناطق والبلدات دون استثناء، وبخاصة الأطراف والبلدات التي تتطلب اهتماماً ورعاية إضافية نظراً لطبيعتها الجغرافية.