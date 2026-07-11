مقتل عنصرين من قوات الأمن الإيراني في هجومٍ بمدينة مشهد

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أربيل (كوردستان 24)- قُتِل عنصران في قوات الأمن الإيرانية جراء هجوم وقع بمدينة مشهد، حيث ووري الخميس جثمان المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، بحسب ما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للانباء السبت.

ولم تذكر الوكالة تاريخ وقوع الهجوم أو هوية منفذيه.

وقالت إن القتيلين ينتميان الى "قوات الباسيج" التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأوضحت ان العنصرين قتلا فيما كانا "يقومان بدورية في مدينة مشهد على بعد حوالى 15 كلم من مقام" الإمام الرضا، حيث ووري علي خامنئي في وقت مبكر الجمعة.

ولفتت أيضا الى "إصابة أحد المارة ونقله الى المستشفى".

واستمرت مراسم تشييع خامنئي ستة أيام، وشهدت مواكب جنائزية في عتبات شيعية بارزة في إيران والعراق، غاب عنها نجله وخليفته مجتبى خامنئي.