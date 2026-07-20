بلدية أربيل تُزيل شبكة أنابيب عشوائية تُستخدم لسقي المحاصيل بمياه الصرف الصحي

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت رئاسة بلدية أربيل، اليوم الاثنين، عن ضبط وإزالة شبكة أنابيب غير قانونية تُستخدم لسحب مياه الصرف الصحي من مجرى "سركاريز" لسقي مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في المحافظة.

مؤكدة اتخاذ عقوبات صارمة بحق المخالفين لحماية الصحة العامة.

وأوضحت البلدية في بيان صحفي، أن فرقها الميدانية في القطاع (7000) بمنطقة "باغلومنارة" رصدت قيام عدد من المواطنين بتمديد الآلاف من خطوط الأنابيب لسحب مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في ري محصول "الذرة"، مما يشكل تهديداً صحياً خطيراً على سلامة المواطنين وحياتهم.

وأضاف البيان أن مديرية البلدية السادسة بالتنسيق مع شرطة البلدية نفذت عملية ميدانية أسفرت عن مصادرة وإزالة جميع المعدات والأنابيب المستخدمة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتجاوزين.

وشددت رئاسة بلدية أربيل في ختام بيانها على أن حماية الصحة العامة تأتي في مقدمة أولوياتها، مؤكدة استمرارها في ملاحقة ومحاسبة كل من يرتكب المخالفات أو يتجاوز على الأملاك والأنظمة العامة.