سنتكوم: الجيش الأميركي استهدف مراكز قيادة عسكرية إيرانية وقدرات بحرية ومواقع لإطلاق الصواريخ

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أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الأميركي مساء الاثنين، انتهاء الليلة العاشرة تواليا من الضربات ضد إيران، حيث استهدف مراكز قيادة عسكرية وأهدافا بحرية للجمهورية الإسلامية.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في بيان على منصة اكس، أنها ضربت "مراكز قيادة عسكرية إيرانية وقدرات بحرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المُسيّرة وأنظمة دفاع جوي، بهدف تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز".

من جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني الثلاثاء، أنه استهدف مواقع عسكرية أميركية بينها منظومات دفاع جوي في البحرين والكويت، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وأفاد البيان أن الحرس استهدف منظومتين للدفاع الجوي ومحطة رادار في موقعين أميركيين مختلفين في البحرين، بالإضافة إلى منظومات للدفاع الصاروخي ورادارات وأنظمة استقبال عبر الأقمار الصناعية في الكويت.

وأضاف البيان أنه "بهذا التدمير الراداري، يجب على العدو الاستعداد لموجات أكثر حسما وقوة من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ".

AFP