الحرس الثوري الإيراني يعلن إيقاف ناقلتي نفط كانتا تحاولان عبور مضيق هرمز

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أربيل (كوردستان24)- أفاد الحرس الثوري الإيراني الثلاثاء، بإيقاف "ناقلتي نفط مخالفتين" أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "أرنا".

وقال الحرس الثوري في بيان نقلته وكالة "إرنا" إنه "تم إيقاف ناقلتي نفط مخالفتين كانتا تحاولان المرور عبر المسار الجنوبي غير الآمن لمضيق هرمز، وذلك بعد أن تسببت انفجارات باندلاع حرائق واسعة على متنهما".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني الثلاثاء، أنه استهدف مواقع عسكرية أميركية بينها منظومات دفاع جوي في البحرين والكويت، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وأفاد البيان أن الحرس استهدف منظومتين للدفاع الجوي ومحطة رادار في موقعين أميركيين مختلفين في البحرين، بالإضافة إلى منظومات للدفاع الصاروخي ورادارات وأنظمة استقبال عبر الأقمار الصناعية في الكويت.

أضاف البيان أنه "بهذا التدمير الراداري، يجب على العدو الاستعداد لموجات أكثر حسما وقوة من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ".

وجاء البيان الإيراني بموازاة إعلان الجيش الأميركي شن موجة هجمات لليلة العاشرة تواليا، استهدفت مراكز قيادة عسكرية إيرانية وقدرات بحرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة.

وأفاد الجيش الإيراني أنه استهدف "ثلاث قواعد أميركية رئيسية في الكويت" بطائرات مسيرة انتحارية.

وشملت الأهداف مباني إدارية وهوائيات لتحديد الاتجاهات في قاعدة عريفجان، ومنطقة مخصصة لوقوف المروحيات في معسكر الأديرع، و"مبنى إقامة الجنود" في قاعدة أحمد الجابر الجوية، وفق ما ذكر التلفزيون الإيراني.

AFP