أرصاد كوردستان: هزة أرضية مزدوجة تضرب السليمانية وحلبجة

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أربيل (كوردستان24)- سجلت المراصد الزلزالية، فجر اليوم، هزتين أرضيتين على الحدود الإيرانية شُعر بارتداداتهما في عدة مناطق بإقليم كوردستان، فيما أوضح المدير العام للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في الإقليم حقيقة الأنباء المتداولة بشأن تسجيل هزة في مركز مدينة أربيل.

وصرح المدير العام للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، فاضل إبراهيم، لـ "كوردستان 24"، اليوم الاثنين 20 تموز 2026، بأنه جرى رصد هزتين أرضيتين بين الساعتين 6:00 و7:00 من صباح اليوم، ويقع مركزهما داخل الأراضي الإيرانية.

وأشار مدير الأنواء الجوية إلى أن قوتي الهزتين بلغتا 5.2 و4.6 درجات على مقياس ريختر، ووقعتا على عمق 27 كيلومتراً تحت سطح الأرض، مبيناً أن ارتداداتهما شُعر بها بوضوح في مناطق غرب إقليم كوردستان، وتحديداً ضمن حدود محافظتي السليمانية وحلبجة وإدارة كرميان المستقلة.

وبشأن البيانات المنشورة على موقع "إيرث كويك" (Earthquake) الدولي المتخصص، والتي تحدثت عن رصد هزة أرضية في مركز مدينة أربيل، أوضح فاضل إبراهيم قائلاً: "لا يوجد لدينا حتى الآن أي تقرير علمي رسمي يؤكد تسجيل هزة أرضية في مركز مدينة أربيل".

وأضاف إبراهيم أنه حتى في حال حدوث هزة أرضية خفيفة جداً تتراوح قوتها بين 2.7 و3 درجات، فإن المواطنين لن يشعروا بها في الظروف الطبيعية، باستثناء الساكنين في المناطق الجبلية المرتفعة.

وكان موقع "إيرث كويك" العالمي قد نشر تقريراً يفيد بتسجيل هزة أرضية خفيفة فجر اليوم بلغت قوتها 2.7 درجات على مقياس ريختر في مركز مدينة أربيل على عمق 7 كيلومترات تحت الأرض، مستدركاً أن انخفاض قوتها حال دون شعور المواطنين بها في المدينة.



