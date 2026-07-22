الزيدي يزور إيران غداً.. وملف حصر السلاح يناقش في بغداد حصراً

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أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، أن رئيس الوزراء علي الزيدي سيتوجه يوم غدٍ الخميس 23 تموز/یولیو 2026، إلى إيران في زيارة رسمية على رأس وفد وزاري رفيع، تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني لبحث العلاقات الثنائية والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وفي شأن أمني داخلي، أوضح العبودي في تصريح صحفي أن ملف "حصر السلاح بيد الدولة" يُعد شأناً وطنياً سيادياً، مؤكداً أن هذا الملف لم يُطرح ولم يُناقش إلا داخل العاصمة بغداد وضمن الأطر الرسمية للدولة.

وعلى صعيد مكافحة الفساد، أشار المتحدث باسم الحكومة إلى وجود مساندة سياسية واسعة للحكومة في هذا الإطار، مؤكداً أن القوى السياسية الوطنية تقدم الدعم الكامل لرئيس الوزراء في مساعيه وإجراءاته الرامية إلى مكافحة الفساد المالي والإداري وتعزيز لغة القانون في مؤسسات الدولة.