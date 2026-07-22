الصدر يدعو لمنع غيث التميمي من الظهور في القنوات العراقية

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أربيل (كوردستان24)- دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى منع الناشط غيث التميمي من الظهور إعلامياً في القنوات الفضائية العراقية، طالباً في الوقت ذاته من عشيرته إعلان البراءة منه، وذلك على خلفية ظهوره الأخير على شاشة قناة تُصنف بأنها تابعة لإسرائيل.

وجاء موقف الصدر في معرض رده الخطي على استفتاء قدمته مجموعة تعرّف عن نفسها بأنها "من الشباب الحسيني في كربلاء"، يستفسرون فيه عن الموقف الشرعي والاجتماعي من ظهور التميمي في لقاء تلفزيوني على إحدى القنوات الاسرائيلية.

ووصف الصدر في رده الخطي التميمي بأنه "باع دينه بدنياه طلباً للشهرة والمال والشهوة"، ومؤكداً أنه "لا ينبغي التعامل معه".

وشدد الصدر على وجوب امتناع القنوات الفضائية العراقية عن استضافة التميمي ومنع ظهوره منعاً باتاً. كما وجه دعوة إلى عشيرته للتبّروء منه حفاظاً على سمعة العشيرة، مؤكداً أنه "لا يمثلهم أکيداً".

يذكر ان غيث التميمي، باحث وكاتب عراقي يعيش في بريطانيا من مواليد مدينة الكاظمية في بغداد، وأكمل دراسته في الحوزة العلمية في مدينة النجف، تخصص في مجال دراسات الفكر الإسلامي، وهو رئيس المركز العراقي لإدارة التنوع، وعضو الجمعية العلمانية العالمية، وهو ناشط مدني وسياسي، لديه عدد من الأبحاث والدراسات واللقاءات التلفزيونية في مختلف.