رئيس إقليم كوردستان يصدر مرسوماً بترقية 729 منتسباً في قوى الأمن الداخلي

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أربيل (كوردستان24)- وقع رئيس إقليم كوردستان مرسوماً إقليمياً يقضي بترقية 729 ضابطاً ومنتسباً من كوادر قوى الأمن الداخلي.

ففي اليوم الأربعاء، 22 تموز 2026، وقع نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، مرسوماً إقليمياً لترقية 729 منتسباً في قوى الأمن الداخلي ضمن ملاك وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، فإن إصدار هذا المرسوم يأتي استناداً إلى قانون رئاسة إقليم كوردستان، وذلك بعد استكمال جميع المشمولين للمدد القانونية المطلوبة للترقية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهذا الشأن في مجلس وزراء إقليم كوردستان.

واختتم البيان بالتأكيد على أن هذا المرسوم يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدوره اليوم، حيث سيتم منح جميع المشمولين بالترقية كافة حقوقهم ومستحقاتهم القانونية المترتبة على ذلك.