مجلس وزراء كوردستان يقر خصومات وتسهيلات مالية للمواطنين والمشاريع

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أربيل (كوردستان24)- عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، اجتماعه الدوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وأصدر حزمة قرارات وتسهيلات مالية وخدمية تهدف لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ودعم الأنشطة الاقتصادية.

وأفاد مصدر مطلع لـ "كوردستان 24" بأنه تقرر خلال الاجتماع تمديد العمل بقرار إعفاء وتخفيض غرامات المخالفات المرورية بنسبة 20% لغاية 31 كانون الأول 2026، لإتاحة الفرصة أمام السائقين لتسوية مديونياتهم.

وأضاف المصدر أن القرارات شملت أيضاً منح خصومات على ديون ومستحقات الكهرباء القديمة (المتراكمة قبل انطلاق مشروع روناهي)؛ حيث أُقر خصم بنسبة 50% للديون المترتبة على المواطنين والاشتراكات السكنية والمشاريع الزراعية. كما تضمنت القرارات إقرار خصم بنسبة 25% على ديون المشاريع الصناعية، والتجارية، والسياحية، والمعامل، على أن يسري تطبيق هذه الخصومات لمدة شهر واحد بدءاً من تاريخ صدور القرار.

وتأتي هذه التسهيلات في إطار النهج المتبع من التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين؛ حيث سبق للحكومة إقرار عدة حزم من الإعفاءات والتسهيلات لشطب جزء من ديون الماء والكهرباء والغرامات والقروض الحكومية الميسرة.

ويشكل تمديد خصم الغرامات المرورية فرصة إضافية للسائقين لتصفية المخالفات المترتبة عليهم. ومن جهة أخرى، بالتزامن مع التوسع في تطبيق "مشروع روناهي" لتوفير الطاقة الكهربائية على مدار 24 ساعة في عموم مناطق الإقليم، فإن تسوية وتخفيض الديون القديمة يمثل حافزاً للأفراد وأصحاب الأعمال لتصفية حساباتهم السابقة والاستفادة الكاملة من خدمة التجهيز المستمرة.