مدير تجارة كوردستان: بتوجيه حكومي.. تسلّم فائض محاصيل القمح من المزارعين عبر شركات محلية

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أربيل (كوردستان24)- بدأت شركات محلية في إقليم كوردستان عملية تسلّم وشراء فائض محاصيل القمح من المزارعين بسعر 400 ألف دينار عراقي للطن الواحد، بالتزامن مع إعلان انتهاء عملية تسلّم القمح الرسمية للعام الحالي من قبل وزارة التجارة الاتحادية.

وأعلن المدير العام للتجارة في إقليم كوردستان، نوزاد شيخ كامل، في مؤتمر صحفي اليوم، أنه بناءً على توجيهات رئيس الحكومة مسرور بارزاني، ستتولى شركتا "خوشناو" و"قيوان" شراء وتسلّم 250 ألف طن من القمح الفائض عن خطة الصوامع، لافتاً إلى أن العملية انطلقت في 20 تموز وتستمر حتى 20 آب المقبل.

وأوضح شيخ كامل أن الكميات التي لم تستوعبها الصوامع الحكومية من الفلاحين ستشتريها الشركتان المذكورتان بسعر 400 ألف دينار للطن؛ مبيناً أن هذا السعر المحدد يُعد أقل من سعر الشراء الحكومي في الصوامع الرسمية، ولكنه أعلى وأفضل للمزارع مقارنة بأسعار السوق المحلية الموازية.

وأضاف المدير العام أنه بتوجيه من رئيس الحكومة، جرى تشكيل لجنة عليا لمتابعة تسويق وتصدير باقي المحاصيل؛ حيث ستتولى 11 شركة أخرى شراء 200 ألف طن إضافية من القمح المتبقي لدى المزارعين، بغرض تصديرها إلى الأسواق الخارجية بتسهيلات وإجراءات حكومية ميسرة.

وتأتي هذه الترتيبات التنسيقية بالتزامن مع إغلاق وزارة التجارة الاتحادية لعملية تسلّم القمح لهذا الموسم؛ حيث بلغت حصة الإقليم المقرة من بغداد 400 ألف طن، أُنجز منها تسلّم نحو 388 ألف طن في الصوامع الرسمية، في حين تتبقى أكثر من 12 ألف طن لم تسلم ضمن الحصة الحكومية المقررة.



