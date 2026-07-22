قائممقامية السليمانية تطمئن المواطنين: لا توجد أزمة في غاز الطهي والتوزيع مستمر وفق نظام البطاقات

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أربيل (كوردستان24)- طمأنت اللجان المشتركة في قائممقامية السليمانية المواطنين بعدم وجود أي أزمة في مادة غاز الطهي المنزلي بالمنطقة، داعية العائلات التي لا تملك بطاقات تموينية إلى مراجعة مقرها لإنجاز معاملاتها وتسهيل استلام حصصها المقررة.

وصرح رئيس اللجان المشتركة في قائممقامية السليمانية، بابان أحمد، لـ "كوردستان 24"، بأن عملية توزيع الغاز المنزلي جرى تنظيمها وفق نظام البطاقة/الكوبون التمويني بدءاً من يوم الأحد الماضي، مشيراً إلى أن هذا الإجراء وفر تسهيلات للمواطنين وحال دون حدوث أي نقص أو أزمة في الإمدادات.

وعن آلية التوزيع المتبعة، أوضح أحمد أن مركبات نقل الغاز تتجه مباشرة إلى الأحياء السكنية لتوزيع أسطوانات الغاز أمام منازل المواطنين، مع استلام البطاقة والختم عليها، لضمان عدالة التوزيع وحفظ حقوق المواطنين وتأمين استحقاق الجميع بالتساوي.

وبخصوص العائلات التي لا تمتلك بطاقة تموينية، أو المقيمة في السليمانية وتملك بطاقات صادرة من محافظات أخرى، كشف بابان أحمد عن إمكانية مراجعتهم للجان المشتركة لتزويدهم بكتاب تأييد رسمي لتسهيل استلام حصصهم، فيما يمكن للمتزوجين حديثاً مراجعة مديرية توزيع المواد الغذائية لإصدار القسائم والبطاقات المعتمدة.

ووفقاً لمعلومات اللجان المشتركة، يتم يومياً توزيع زهاء 70 ألف أسطوانة غاز على المواطنين؛ حيث تحصل كل عائلة بموجب نظام البطاقة التموينية على أسطوانة الغاز بالتسعيرة الرسمية المحددة بـ 8,500 دينار عراقي للأسطوانة الواحدة.

يُذكر أن محافظة السليمانية تضم 22 معملاً لتعبئة غاز الطهي المنزلي، تعمل جميعها بانتظام لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي اليومي لسكان المحافظة وأطرافها.



