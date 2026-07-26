زراعة دهوك: تصدير 110 آلاف طن من المنتجات الزراعية إلى وسط وجنوب العراق منذ بداية عام 2026

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أربيل (كوردستان 24)- تواصل محافظة دهوك تعزيز موقعها كمركز محوري للإنتاج والتصدير الزراعي في إقليم كوردستان والعراق، وذلك ضمن التوجهات الحكومية لفتح آفاق التسويق المحلي والدولي لمنتجات المزارعين وتنمية الاقتصاد الزراعي.

وفي تصريحٍ لـ كوردستان 24، كشف مدير زراعة دهوك، أحمد جميل، عن شحن نحو 110 آلاف طن من المحاصيل الزراعية المتنوعة—شملت البصل، الخيار، الطماطم، الرمان، العنب، والباذنجان—إلى المحافظات العراقية في الوسط والجنوب، وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأشار جميل إلى أن العمل جارٍ حالياً لإعداد شحنات جديدة مخصصة للتصدير نحو الأسواق الخارجية.

وأوضح مدير الزراعة أن التشكيلة الوزارية التاسعة أولت القطاع الزراعي اهتماماً استراتيجياً أثمر عن تحقيق قفزة نوعية في حجم الإنتاج، إلى جانب فتح منافذ تسويقية جديدة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مما نقل القطاع إلى مرحلة جديدة من النمو والاستدامة.

وتظهر أرقام مديرية زراعة دهوك للعام الماضي تصدير أكثر من 2300 طن من المنتجات المحلية النوعية إلى الأسواق العالمية، شملت الأرز، السماق، العسل، الرمان، والراشي (الطحينة)، وسط توقعات بمواصلة نمو مؤشرات التصدير خلال الفترة القادمة.