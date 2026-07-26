للأسبوع الرابع توالياً.. صادرات النفط العراقي إلى أميركا تسجل "صفراً"

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أربيل (كوردستان 24)- أظهرت بيانات أسبوعية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقف واردات الولايات المتحدة من النفط الخام العراقي كلياً للأسبوع الرابع على التوالي، مسجلة صفر برميل يومياً.

وبحسب البيانات، فإن متوسط الواردات الأمريكية من النفط العراقي بلغت صفر برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي في 17 تموز/يوليو، تزامناً مع غياب الشحنات للأسبوع الرابع منذ آخر تدفق تم تسجيله في الأسبوع المنتهي في 19 حزيران/يونيو الماضي، والذي بلغ حينها 71 ألف برميل يومياً.

وعلى صعيد كبار الموردين للسوق الأمريكية، واصلت كندا صدارتها للشركاء النفطيين بواقع 3.635 ملايين برميل يومياً، جاءت بعدها فنزويلا بـ 688 ألف برميل يومياً، ثم المكسيك في المرتبة الثالثة بحجم 480 ألف برميل يومياً.

كما شملت قائمة الموردين البرازيل بـ 242 ألف برميل يومياً، وكولومبيا بـ 141 ألف برميل، والإكوادور بـ 103 آلاف برميل، إلى جانب كميات محدودة من ليبيا بلغت 8 آلاف برميل يومياً.

وأشارت الإحصائيات الأسبوعية الأولية للإدارة إلى عدم تسجيل أي واردات نفطية أيضاً من السعودية أو نيجيريا إلى الجانب الأمريكي خلال الأسبوع ذاته.