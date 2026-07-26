بعد سنوات من المطالبات.. قرب افتتاح أول مكتب للجوازات في خانقين

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أربيل (كوردستان 24)- تستعد مدينة خانقين التابعة لمحافظة ديالى لافتتاح أول مكتب رسمي للجوازات خلال الأيام القليلة القادمة، عقب استحصال الموافقات الرسمية من وزارة الداخلية الاتحادية، وتكليل مساعٍ برلمانية استمرت لعدة سنوات بالنجاح.

وفي تصريحٍ لـ كوردستان 24، أكدت النائبة في البرلمان العراقي "سروة محمد" صدور موافقة وزارة الداخلية على تدشين المكتب.

مبينة أن الأسبوع الحالي سيشهد الاستكمال النهائي لتجهيز المقر بالتقنيات والكوادر اللوجستية والفنية اللازمة لإطلاق الخدمة للجمهور.

وأوضحت النائبة أن غياب الخدمة طوال السنوات الماضية كان يضطر أهالي خانقين لقطع مسافات طويلة والتنقل نحو مدينة بعقوبة ومناطق أخرى داخل المحافظة لإنجاز المعاملات المتعلقة بإصدار وتجديد جوازات السفر.

مشيرة إلى أن حراك البرلمانيين الكورد متواصل منذ عام 2022 لتوفير هذه الخدمة الحيوية للمنطقة رغم التعثر والوعود الحكومية السابقة التي لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.

ويمثّل قضاء خانقين أحد أكبر الأقضية التابعة لمحافظة ديالى، ويضم نواحي قوراتو، وميدان، وجلولاء، والسعدية، ويتميز بتنوعه السكاني الذي يجمع المكونات الكوردية والتركمانية والعربية.