في تصريح خاص لـ "كوردستان 24".. الفهداوي يعلن بلوغ المراحل النهائية لتوحيد التعريفة الجمركية بين بغداد وأربيل

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أربيل (كوردستان24)- كشف رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية، عمر الفهداوي، عن قرب الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتوحيد النظام الجمركي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، مؤكداً أن هذه الخطوة ستسهم في تسهيل دخول البضائع وتعزيز الحركة التجارية.

وقال الفهداوي في تصريح خاص لـ "كوردستان 24": "لقد وصلنا تقريباً إلى المراحل النهائية لتوحيد نظام (الإسكودا) الجمركي الإلكتروني بين إقليم كوردستان والحكومة المركزية، وهذا الإنجاز سيترتب عليه سهولة وانسيابية كبيرة في إنجاز المعاملات الخاصة بالتعريفة الجمركية وتدفق البضائع إلى داخل العراق".

تداعيات التوترات الإقليمية وفرص كوردستان والعراق

وتطرق رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى تأثير الأوضاع الجيوسياسية على الاقتصاد، مشيراً إلى أن التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة العربية، والخليج، والأزمات الإقليمية المرتبطة بإيران، ألقت بظلالها بشكل كبير على الحركة الاقتصادية العامة في العراق والإقليم.

واستدرك الفهداوي قائلاً: "رغم تلك التحديات، إلا أن المؤشرات الحالية تؤكد أن الحركة الاقتصادية في العراق وإقليم كوردستان ستشهد تقدماً وتطوراً ملحوظاً، حيث باتت المنطقة تُمثل المنفذ التجاري الثاني أو الثالث على مستوى الأهمية".

الإصلاحات الاقتصادية وأزمة الدولار

وفيما يخص الخطوات الحكومية لتحسين الواقع المالي، أبدى الفهداوي تفاؤله بالإجراءات التي تتخذها الحكومة الاتحادية، موضحاً: "نحن نؤمن بأن حركة الإصلاح الحالية التي يقودها رئيس الوزراء ستمتد آثارها الإيجابية لتشمل إقليم كوردستان بل وما أبعد من ذلك".

وختم الفهداوي تصريحه لـ "كوردستان 24" بالحديث عن أزمة سعر الصرف، متوقعاً حدوث استقرار قريب، حيث قال: "نعتقد أنه ستكون هناك عملية توازن مرتقبة في موضوع صرف الدولار ومنحه لجميع المستفيدين قريباً إن شاء الله".