رئيس الوزراء الاتحادي يجتمع بنظيره اللبناني في بغداد

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أربيل (كوردستان 24)- عقد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، علي فالح الزيدي، ونظيره اللبناني، نواف سلام، اليوم الأحد في القصر الحكومي ببغداد، لقاءً ثنائياً لبحث العلاقات الثنائية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، إن اللقاء "بحث العلاقات الثنائية، والشراكة الاقتصادية بين البلدين، والأوضاع في المنطقة".

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، قد وصل اليوم الأحد، العاصمة العراقية بغداد، يرافقه وفدٌ وزاري رسمي.

وكان في استقبال سلام بمطار بغداد الدولي، وزير المالية الاتحادي فالح الساري.

وضم الوفد اللبناني المرافق لرئيس الحكومة، وزير المالية ياسين جابر، ووزير الطاقة والمياه جو صدّي، ووزير الاتصالات شارل الحاج.

تأتي هذه الزيارة بعد أسابيع من اتصالات حول إعادة تفعيل خطوط الطاقة بين العراق وسوريا ولبنان، كذلك في ظل التطورات السياسية الجارية في العراق لجهة حصر السلاح ومكافحة الفساد.