رئيس الحكومة يستقبل رئيس هيئة النزاهة في إقليم كوردستان

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أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 26 تموز (يوليو) 2026، رئيس هيئة النزاهة في الإقليم أحمد أنور.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس هيئة النزاهة إيجازاً بشأن أعمال الهيئة وأنشطتها خلال المدة المنصرمة، حيث جرى التشديد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية في إقليم كوردستان، بغية التصدي للفساد ووضع حد لهدر المال العام.

من جانبه، أكد رئيس الحكومة التزام حكومة إقليم كوردستان بمكافحة كل أشكال الفساد، مجدداً استعداد الحكومة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة والتنسيق مع هيئة النزاهة، بهدف المضي قُدماً في جهود القضاء على الفساد.