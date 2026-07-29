إيران تدين الهجمات الأمريكية - السعودية على العراق: "خرق سافر"

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أدانت وزارة الخارجية في جمهورية إيران الإسلامية بأشد العبارات الهجمات العسكرية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية على مناطق متفرقة في العراق، والتي طالت منشآت ومقرات تابعة لمؤسسات عراقية رسمية، فضلاً عن مواكب ومحطات لزوار الأربعين.

وأكدت الخارجية الإيرانية، في بيان رسمي، أن هذه الضربات تشكل اعتداءً صارخاً على السيادة الوطنية للعراق وسلامة أراضيه، وخرقاً فاضحاً للفقرة (4) من المادة (2) لميثاق الأمم المتحدة وللقواعد الأساسية للقانون الدولي، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تأتي في سياق المساعي الأمريكية والإسرائيلية لتوسيع رقعة الحرب والصراع في منطقة غرب آسيا.

وأعربت الخارجية في بيانها عن التعازي والمواساة للشعب العراقي إثر ارتقاء عدد من الضحايا جراء هذه الغارات، مجددة التأكيد على موقف طهران الثابت في دعم وتضامن إيران الكامل مع حكومة وشعب العراق.

واختتمت الخارجية الإيرانية البيان بتحميل "الإدارة الأمريكية وحلفائها في المنطقة" المسؤولية الكاملة عن التبعات والتداعيات الخطيرة الناجمة عن هذه الإجراءات التي وصفتها بالإجرامية والمستفزة.



