الصدر يدعو الحرس الثوري والميليشيات لإيقاف هجماتهم ويحذر من "جر العراق إلى حرب لا طائل منها"

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أربيل (كوردستان24)- دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء 29 تموز/يوليو 2026، الحرس الثوري الإيراني إلى التوقف عن قصف الأراضي العراقية، مطالباً في الوقت ذاته الفصائل و"الميليشيات المنفلتة" بعدم تقديم ذرائع لدول الخليج لاستهداف الأراضي العراقية، ومحذراً من مخططات لجر البلاد إلى "حرب لا طائل منها".

وقال الصدر في بيان رسمي نُشر عبر حسابه: "إذ لم تكن هذه الأرض المقدسة منطلقاً لقصف الجمهورية الإسلامية، فعلى الإخوة في الحرس الثوري عدم قصف أراضينا المستقلة المقدسة، كما على المليشيات المنفلتة عدم إعطاء الذريعة للإخوة في دول الخليج العربي لاستهداف أرضنا".

دعم السيادة واستنكار أفعال الميليشيات

ودعا الصدر جميع الأطراف إلى التحلي بروح الأخوة والسلام وعدم الانجرار خلف مخططات من وصفه بـ "العدو الصهيوأمريكي لجر الإخوة للقتال والتناحر".

وأضاف البيان: "إنني إذ أستنكر استهداف الأراضي العراقية المقدسة من كل الدول والجهات، وأستنكر أفعال الميليشيات الوقحة لجر العراق لحرب لا طائل منها، فإنني أدعو الحكومة العراقية إلى ضبط الأمن وفرض السيادة والعمل الجاد من أجل سلامة الشعب العراقي ومقدساته".

دعوة للسلام وحذر من الخلايا الإرهابية

وشدد الصدر على حاجة العراق وشعبه الملحة للسلام قائلاً: "كفانا حرباً قد استنزفت كل مقدرات العراق وكرامته مع شديد الأسف"، محذراً في الوقت ذاته من تحركات "خلايا الإرهاب النائمة في الداخل والخارج التي تستعمل الطائفية حجة لزعزعة الأمن".

واختتم الصدر بيانه بتوجيه "دعوة سلم وسلام لجميع دول الجوار"، حث فيها على نصرة الاستقرار والعيش "بعيداً عن القواعد والتطبيع والهيمنة الاستعمارية المقيتة".