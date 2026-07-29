إلغاء زيارة الزيدي إلى السعودية جراء التطورات الأمنية الأخيرة

منذ 51 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أُلغيت الزيارة الرسمية التي كان من المقرر أن يقوم بها رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، إلى المملكة العربية السعودية يوم غدٍ الخميس، وذلك على خلفية التطورات والتصعيد الأمني الأخير الذي تشهده المنطقة.

وبحسب ما تداولته وسائل إعلام عربية، فإن قرار إلغاء الزيارة جاء نتيجة تطورات أمنية الملفات وسياسية متسارعة، في مقدمتها الغارات الجوية المشتركة التي نفذتها القوات الأمريكية والسعودية، بالإضافة إلى انعقاد اجتماع طارئ واستثنائي لمجلس الأمن الوطني العراقي لبحث تداعيات الأوضاع الميدانية.

وكان من المقرر أن تتناول زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى الرياض بحث جملة من والقضايا السياسية والأمنية الحساسة بين البلدين.