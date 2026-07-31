في الذكرى الـ43 لأنفال البارزانيين.. الحكيم يدعو لترسيخ العدالة والتعايش ورفض خطاب الكراهية

منذ 29 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- استذكر رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، اليوم، ببالغ الألم والأسى الذكرى الثالثة والأربعين لجريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبت بحق البارزانيين، واصفاً إياها بأنها "واحدة من أبشع الجرائم" التي اقترفها النظام الديكتاتوري المقبور ضد أبناء الشعب الكوردي.

وأكد السيد الحكيم في بيان له، أن هذه الجريمة مثّلت انتهاكاً صارخاً لجميع القيم الإنسانية والأخلاقية، مشدداً على ضرورة استحضار هذه المآسي لتكون دافعاً نحو تعزيز الوحدة الوطنية.

وفي هذه المناسبة الأليمة، جدد سماحته الدعوة إلى ضرورة ترسيخ قيم العدالة والتعايش والسلم الأهلي بين جميع مكونات الشعب العراقي، مؤكداً على أهمية رفض كافة أشكال العنف وخطابات الكراهية، بما يضمن تعزيز وحدة العراق واستقراره ويحفظ كرامة مواطنيه كافة.

واختتم الحكيم بيانه بالترحم على أرواح شهداء الإبادة البارزانية وجميع شهداء العراق، سائلاً المولى القدير أن يحفظ العراق وشعبه من كل سوء ويديم عليهم نعمة الأمن والأمان.