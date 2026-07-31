مثال الآلوسي: القصف الصاروخي والمسيرات على كوردستان "امتدادٌ لجرائم الأنفال

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أربيل (كوردستان24)- استذكر السياسي العراقي المستقل، مثال الآلوسي، ببالغ الأسى والوفاء، الذكرى السنوية لعمليات الأنفال السيئة الصيت، والتي تعرض خلالها 8000 مواطن بارزاني للاختطاف والقتل والإبادة الجماعية على يد النظام السابق.

وقال الآلوسي في منشور له على منصة إكس اليوم الجمعة، إن إحياء هذه الذكرى ليس مجرد استذكار لضحايا الإبادة، بل هو تجديد للوفاء لشهداء كوردستان الذين دفعوا حياتهم ثمناً للحرية والكرامة.

وحذر الآلوسي من خطورة المشهد الحالي، معتبراً أن "العدوان المستمر الذي يشهده إقليم كوردستان اليوم، والمتمثل بهجمات الصواريخ والطائرات المسيرة، ما هو إلا استمرار لنهج جرائم الأنفال التي استهدفت كوردستان الأبية وشعبها".

وأكد السياسي العراقي أن تكرار استهداف الإقليم في الوقت الراهن يعكس عقلية عدائية تحاول النيل من استقرار كوردستان، مشدداً على أن مواجهة هذه التهديدات تتطلب وقفة وطنية ودولية جادة لمنع تكرار مآسي الماضي بأدوات حديثة.