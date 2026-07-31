رئيس الحكومة في ذكرى إبادة البارزانيين: على الحكومة الاتحادية إنصاف ذوي الضحايا والإيفاء بواجبها الدستوري

مسرور بارزاني: لن نتنازل عن منجزاتنا الوطنية وسنقف سداً منيعاً للدفاع عن حقوقنا

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أربيل (كوردستان24)- أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 31 تموز (يوليو) 2026، بياناً في الذكرى الثالثة والأربعين للإبادة الجماعية للبارزانيين، شدد فيه على وجوب أن تنهض الحكومة الاتحادية بواجبها الدستوري لتعويض ذوي الضحايا.

وفيما يلي نص البيان:

نقف اليوم، مع انقضاء 43 عاماً، أمام واحدة من أبشع جرائم النظام العراقي السابق، المتمثلة بالإبادة الجماعية والمجزرة التي ارتُكبت بحق الآلاف من البارزانيين الأبرياء.

وفي هذه الذكرى الأليمة، نُحيي بإجلالٍ وإكبار ذكرى البارزانيين المؤنفلين، وسائر شهداء ومؤنفلي كوردستان في كرميان وبادينان وباليسان وشيخ وسانان والكورد الفيليين وسنجار. ونكن في الوقت ذاته عظيم التقدير لكل الغيارى الذين هبّوا، إبان تلك المحنة القاسية، لتقديم يد العون والمؤازرة للعوائل المكلومة من البارزانيين.

وإذ نستحضر هذه الأيام، نؤكد مجدداً على وجوب أن تفي الحكومة الاتحادية بما عليها من واجبات دستورية ومسؤوليات أخلاقية، وأن تعوض عوائل ضحايا حملات الإبادة الجماعية والأنفال، وسائر ذوي ضحايا النظام السابق، تعويضاً منصفاً يليق بهم وبحجم تضحياتهم.

ومن هذا المنطلق، يجب على شعب كوردستان ألا ينسى هذه الجرائم مطلقاً، وأن يدرك تماماً أنه قدّم تضحيات جسيمة لم يشهد التاريخ لها مثيلاً لنيل حقوقه المشروعة، وعليه فإنه لن يتخلى مطلقاً أو يتنازل عن منجزاته القومية والوطنية، وسيقف سداً منيعاً للذود عنها بكل الوسائل.

في ذكرى الإبادة الجماعية للبارزانيين، سلامٌ على الأرواح الطاهرة لجميع شهداء ومؤنفلي كوردستان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

31 تموز 2026