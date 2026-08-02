تشديد الحصار البحري الأمريكي على إيران وتمديد تعليق الرحلات الجوية إلى إسرائيل حتى 2027

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الأحد 2 آب/أغسطس 2026، عن تكثيف عملياتها العسكرية في بحر العرب لدعم إجراءات الحصار المفروض على إيران، في وقت قررت فيه شركات الطيران الأمريكية تمديد تعليق رحلاتها المباشرة إلى إسرائيل حتى ربيع عام 2027.

وذكرت القيادة المركزية أن مقاتلات من طراز "F-35C" انطلقت من حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" لتنفيذ مهام مراقبة وتفتيش في إطار العمليات البحرية الجارية، وأوضحت الإحصائيات الصادرة حتى تاريخ اليوم، أن القوات الأمريكية قامت بتحويل مسار 35 سفينة تجارية، وتعطيل سفينتين، بالإضافة إلى تنفيذ عمليتي صعود وتفتيش لسفن في المنطقة.

وفي سياق متصل، أكدت تقارير إعلامية أن جميع شركات الطيران الأمريكية العاملة في مطار "جون إف كينيدي" بنيويورك، قررت تمديد تعليق رحلاتها الجوية المباشرة إلى مطار "بن غوريون" في تل أبيب حتى شهر آذار/مارس 2027، مع توقعات باستئناف الحركة الجوية بشكل طبيعي في نيسان/أبريل من العام ذاته.

ويأتي هذا القرار استمراراً لتوقف الرحلات الجوية المباشرة بين نيويورك وتل أبيب الذي بدأ منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، نتيجة استمرار التوترات الأمنية والعمليات العسكرية في المنطقة.