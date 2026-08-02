حكومة إقليم كوردستان تبدأ تحضيرات موازنة 2027 لضمان المستحقات المالية والرواتب

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، اليوم الأحد 2 آب/أغسطس 2026، عن بدء التحضيرات الرسمية لتثبيت الحقوق والمستحقات المالية للإقليم ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعراق لعام 2027.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد برئاسة وزير المالية والاقتصاد، وبحضور وزيري التخطيط والكهرباء، وسكرتير مجلس الوزراء، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة، تنفيذاً لتوجيهات مجلس وزراء إقليم كوردستان. وناقش المجتمعون آليات صياغة المطالب المالية للإقليم بالاستناد إلى الدستور والقوانين النافذة، ومعايير التعداد العام للسكان.

وتقرر خلال الاجتماع البدء بعقد لقاءات تخصصية مع كافة الوزارات والمؤسسات في الإقليم خلال الأيام المقبلة، لضمان إدراج كافة المتطلبات المالية ضمن موازنة العام المقبل.

وتعمل وزارة المالية والاقتصاد منذ عدة أشهر على إعداد تقديرات الموازنة المطلوبة لتغطية الرواتب، والنفقات التشغيلية، والاستثمارية، بالإضافة إلى تحديد الملاكات الوظيفية اللازمة للإقليم، والمطالبة باستعادة المستحقات المالية المتأخرة للموظفين والتي لم تُصرف في فترات سابقة بسبب الأزمات المالية ونقص التمويل.