إصابة برلماني کـوردي في تفجير استهدف مطعماً بموسكو وارتفاع حصيلة الضحايا إلى 5 قتلى

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أربيل (كوردستان 24)- لقي 5 أشخاص حتفهم وأصيب 19 آخرون، اليوم الأحد 2 آب/أغسطس 2026، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف مطعماً في العاصمة الروسية موسكو، أسفر عن إصابة البرلماني الکوردي زاليمخان موتسوييف أثناء تواجده في حفل خاص بموقع الحادث.

ووقع الانفجار في مطعم إيطالي يقع بشارع "كودرينسكوي"، خلال مأدبة أقامها قائد القوات الجوية الروسية، الجنرال ألكسندر تشايكو، بمناسبة ذكرى ميلاده الخامسة والخمسين وتعيينه قائداً للقوات الجوية. وضم الحفل 8 برلمانيين ومجموعة من المسؤولين العسكريين والأمنيين الروس.

وأكدت مصادر مقربة من البرلماني الکوردي زاليمخان موتسوييف لـ (كوردستان 24)، تعرضه للإصابة أثناء تواجده في الحفل مساء يوم أمس السبت، مشيرة إلى أن حالته الصحية مستقرة وتلقى الرعاية الطبية اللازمة. وكانت وسائل إعلام روسية قد أشارت إلى رصد السيارة الخاصة للبرلماني الکوردي موتسوييف في موقع التفجير فور وقوع الحادث.

من جانبها، أوضحت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا أن حصيلة الوفيات ارتفعت اليوم الأحد إلى 5 أشخاص بعد وفاة جريحين متأثرين بإصاباتهما، مؤكدة أن 6 من المصابين الـ 19 لا يزالون في حالة حرجة. وبحسب تقديرات اللجنة، فإن الانفجار نجم عن عبوة يدوية الصنع تحتوي على نحو كيلوغرام واحد من مادة "تي إن تي".

وتشير تفاصيل الحادثة إلى أن امرأة تعمل في خدمة التوصيل حاولت الدخول إلى المطعم حاملة طرداً مغلفاً ادعت أنه "هدية" للجنرال تشايكو، وعند منعها من قبل أحد حراس الأمن، وقع الانفجار الذي أدى إلى مقتل المرأة والحارس وشخص ثالث في المكان فوراً، قبل أن يرتفع عدد الوفيات لاحقاً في المستشفى.