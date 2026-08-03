فؤاد حسين يبحث مع نظيره الإيراني أزمة مضيق هرمز وجهود إعادة فتح الملاحة

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أربيل (كوردستان24)- بحث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، التطورات المتسارعة في مضيق هرمز وتداعياتها على أمن الملاحة الدولية والاستقرار الإقليمي.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها، أن الجانبين استعرضا خلال اتصال هاتفي مساء الأحد، مستجدات الأوضاع في المضيق خلال اليومين الماضيين، حيث أطلع الوزير الإيراني نظيره العراقي على الجهود والمباحثات الجارية الهادفة للتوصل إلى تفاهمات تسمح بإعادة فتح مضيق هرمز وضمان انسيابية حركة الملاحة البحرية.

وأعرب الوزير العراقي عن ترحيب بغداد بالعودة إلى مسار الحوار والدبلوماسية، مؤكداً أنها السبيل الأمثل لتسوية الخلافات وتعزيز أمن المنطقة والاقتصاد العالمي. كما تطرق الاتصال إلى الهجمات العسكرية الأخيرة التي استهدفت العراق، حيث شدد الطرفان على ضرورة تجنب التصعيد وتفادي أي خطوات قد تؤدي إلى زيادة التوتر في المنطقة.

وأكد حسين أن العراق يتابع الموقف عن كثب، معرباً عن أمله في التوصل إلى حلول عاجلة لإعادة فتح المضيق، مع ضرورة استمرار التنسيق المشترك لخفض التصعيد وترسيخ دعائم الاستقرار.