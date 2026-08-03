طقس العراق.. أجواء صحوة ودرجات حرارة خمسينية

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن تقريرها المفصل لحالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، مشيرة إلى تصاعد في درجات الحرارة لتصل إلى 50 درجة مئوية في أربع محافظات، من بينها العاصمة بغداد.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن طقس يوم غدٍ الثلاثاء سيكون صحواً في عموم البلاد، مع ظهور بعض السحب في أجزاء من المنطقتين الوسطى والجنوبية، والجهة الشرقية من المنطقة الشمالية. وأوضح البيان أن درجات الحرارة ستبقى مقاربة لمعدلاتها المسجلة اليوم، حيث ستسجل كل من بغداد، ذي قار، ميسان، والبصرة درجة حرارة عظمى تصل إلى 50 مئوية.

وأضاف البيان أن محافظات المثنى، النجف الأشرف، كربلاء المقدسة، الديوانية، واسط، وبابل، ستسجل 49 درجة مئوية، فيما تبلغ درجات الحرارة في ديالى، صلاح الدين، وكركوك 48 درجة، وفي نينوى 47 درجة، بينما تسجل الأنبار وأربيل 46 درجة، والسليمانية 45 درجة، لتكون دهوك هي الأقل حرارة بـ 44 درجة مئوية.

أما بشأن التوقعات لبقية الأسبوع، فقد أشار البيان إلى أن طقس يوم الأربعاء سيستمر صحواً مع تواجد بعض الغيوم في الأقسام الشرقية للمنطقتين الوسطى والجنوبية، مع استقرار في درجات الحرارة. كما توقعت الهيئة استمرار الأجواء الصحوة والمستقرة حرارياً يومي الخميس والجمعة في جميع أنحاء البلاد.