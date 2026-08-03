وزير الصحة العراقي يعفي مدير مستشفى الكرخ العام إثر جولة مفاجئة ويكلف مدير التفتيش بإدارته

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أربيل (كوردستان24)- وجّه وزير الصحة العراقي، عبد الحسين الموسوي، اليوم الأحد، بإعفاء مدير مستشفى الكرخ العام في العاصمة بغداد من منصبه، وتكليف مدير عام دائرة التفتيش في الوزارة بإدارة المستشفى وكالةً، وذلك على خلفية جولة ميدانية مفاجئة كشفت تردي الواقع الصحي والخدمي للمستشفى.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان رسمي، أن الوزير اتخذ جملة من الإجراءات الإدارية والتنظيمية خلال جولته التفقّدية المسائية لمستشفى الكرخ العام، شملت قبول إعفاء مدير المستشفى الحالي من مهامه، وتكليف مدير عام التفتيش بإدارة المستشفى من موقع أدنى لمدة أسبوعين.

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات اشترطت تقديم رؤية وخطة عمل شاملة خلال مدة الأسبوعين للنهوض بواقع المستشفى المتردي، وضمان استمرارية العمل والارتقاء بمستوى الأداء والخدمات العلاجية والمستلزمات الطبية.

وشدد الوزير الموسوي، خلال الجولة، على ضرورة التزام الكوادر الطبية والإدارية بمسؤولياتهم وواجباتهم تجاه المرضى، وتقديم خدمات صحية تليق بالمواطنين وتلبي احتياجاتهم المباشرة.