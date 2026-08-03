رئيس إقليم كوردستان يتوجه إلى دمشق في زيارة رسمية

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أربيل (كوردستان24)- يتوجه رئيس إقليم كوردستان، السيد نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، إلى العاصمة السورية دمشق، وذلك تلبيةً لدعوة رسمية من رئيس الجمهورية العربية السورية، السيد أحمد الشرع.

ومن المقرر أن يعقد السيد نيجيرفان بارزاني خلال زيارته اجتماعاً مع الرئيس السوري، يتناول بحث سبل تعزيز العلاقات بين سوريا من جهة، وبين العراق وإقليم كوردستان من جهة أخرى.

كما سيناقش الجانبان آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات السياسية والأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية.