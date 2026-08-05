بغداد والرياض تبحثان استقرار المنطقة ومنع استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على الجيران

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أربيل (كوردستان 24)- التقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء 5 آب/أغسطس 2026، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الاتحادي فؤاد محمد حسين، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة.

وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع والتطورات التي تشهدها المنطقة، مع التأكيد على عمق العلاقات بين البلدين، وضرورة دعم كل ما من شأنه تعزيز مصالح العراق وعلاقاته مع الدول العربية والإسلامية.

وشدد الجانبان على أهمية ضمان عدم تحول الأراضي والمقدرات العراقية إلى أداة للعدوان ضد الدول المجاورة، بما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة.