توت "أمريكي" خالي من الشوك يزهر في "باني شار".. تجربة زراعية ناجحة تجمع بين التسويق والسياحة

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أربيل (كوردستان24)- في تجربة زراعية فريدة نالت استحساناً واسعاً، نجح المزارع فريدون غفار، من أهالي قرية "باني شار"، بسهل شهرزور في مدينة حلبجة، بادخال وزراعة صنف نادر من التوت الأسود يُعرف بـ "التوت الأمريكي الخالي من الشوك"، محولاً أرضه خلال 5 سنوات إلى مقصد زراعي وسياحي نشط.

طبيعة زراعية خاصة

يوضح غفار لكوردستان24، أن هذا النوع من التوت يتطلب عناية وبيئة مناخية خاصة؛ إذ يتغذى ويشتد نموه في الأراضي ذات الرطوبة العالية، في حين يعجز عن الإثمار في البيئات الجافة. وقد أثمرت التجربة عن محصول غزير يتميز بجودته العالية ومذاقه الفريد، مما جعله محط اهتمام الأهالي والتجار على حد سواء.

طقوس القطاف والسياحة الزراعية

تبدأ طقوس العمل في الحقل منذ ساعات الصباح الأولى (عند الساعة السادسة صباحاً)، حيث يتم جني الثمار في أجواء الصباح الباردة للحفاظ على نضارتها قبل نقلها إلى الأسواق المحلية، لتباع بسعر 6 آلاف دينار للكيلوغرام الواحد.

ولم تقتصر هذه الزراعة على المردود التجاري المباشر، بل تحولت إلى وجهة لـ "السياحة الزراعية"؛ حيث يقصد الحقل عصراً العشرات من السياح والزوار ليعيشوا تجربة قطاف التوت بأنفسهم والاستمتاع بالأجواء الطبيعية الخلابة.

إقبال واسع وتسويق ممتد

ونظراً للإقبال الشديد والطلب المتزايد على هذا المحصول من مختلف المدن —ومن بينها العاصمة أربيل— ابتكر المزارع طريقة حفظ ونقل خاصة؛ حيث يتم تجميد التوت وتغليفه بالثلج لحمايته من التلف بسبب طول مسافة الطريق، لضمان وصوله طازجاً وبأعلى جودة للمستهلكين.

تجسد تجربة فريدون غفار نموذجاً نجاحاً للاستثمار الزراعي المبتكر، الذي يجمع بين تنويع المحاصيل الزراعية ودعم الاقتصاد المحلي وتنشيط حركة السياحة البيئية في المنطقة.

تقرير: آسان محمد – كوردستان24 – حلبجة