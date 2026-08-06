مع بدء موسم الحصاد الصيفي.. تين "طقطق" المحلي يتصدر مبيعات سوق السليمانية للجملة

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أربيل (كوردستان24)- مع انطلاق موسم نضوج المحاصيل الصيفية في إقليم كوردستان، شهدت السوق المركزية لبيع الفواكه والخضار بالجملة (العلوة) في محافظة السليمانية انتعاشاً ملحوظاً وإقبالاً كبيراً من المواطنين والتجار على المحاصيل المحلية، وفي مقدمتها محصول "تين تقتق".

وأفاد مراسل لـ "كوردستان 24" في السليمانية، آرام بختيار، اليوم الخميس 6 آب/أغسطس 2026، بأن سوق الجملة يستقبل يومياً كميات وفيرة من تين ناحية "طقطق". وأضاف أنه نظراً للشهرة والجودة العالية التي يتميز بها هذا المنتج، تُباع الشحنات بالكامل للتجار وأصحاب المحال في أحيان كثيرة فور وصول السيارات وقبل تفريغها داخل المربعات التجارية.

حصريّة الإنتاج وارتفاع الطلب

ونقل المراسل عن أحد تجار الفواكه في السوق، الحاج محمد، قوله: "يعود الإقبال الشديد والطلب المرتفع على تين تقتق حالياً إلى كونه أول المحاصيل الإيزيدية الناتجة في المنطقة لهذا الموسم، حيث لم تنضج بعد محاصيل المناطق الشهيرة الأخرى مثل قلعة دزة وشهرزور، مما جعل الاعتماد كلياً عليه".

الكميات اليومية والأسعار

وعن حجم المبيعات والأسعار، تُصرف السوق المركزية بالسليمانية يومياً ما يتراوح بين 4 إلى 5 أطنان من تين طقطق، بينما يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد بالجملة ما بين 2000 إلى 2500 دينار عراقي.

ويُعتبر "تين طقطق" أحد أجود وأشهر أصناف التين في إقليم كوردستان، حيث يفضل المستهلكون المنتجات الوطنية والمحلية لطازجيتها ومذاقها العسلي وأسعارها التنافسية مقارنة بالفواكه المستوردة.