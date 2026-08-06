ترامب يفنّد تقارير نقص الذخيرة ويتوعد مسربي المعلومات بأحكام سجن طويلة

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أربيل (كوردستان24)- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تمتلك "كميات هائلة" من الذخائر، مفنّداً التقارير التي تحدثت عن استيائه من وزير دفاعه، بيت هيغسيث، بسبب نقص في المخزونات العسكرية.

وفي تدوينة عبر منصته "تروث سوشيال"، شدد ترامب على الجاهزية العسكرية لبلاده قائلاً: "تمتلك الولايات المتحدة كميات هائلة من الذخائر، لا سيما من أنواع معينة. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تصنيع كميات كبيرة منها وشحنها حسب الحاجة". وأشار إلى أن شركات الصناعات الدفاعية تشهد طفرة غير مسبوقة، حيث "تُشيّد أكبر عدد من المصانع والمنشآت في تاريخ بلادنا".

ولم يكتفِ ترامب بالدفاع عن قدرات الجيش التسليحية، بل شنّ هجوماً حاداً على مصادر التقارير الصحفية التي تحدثت عن وجود أزمات داخلية، واصفاً إياهم بـ "الخونة". وأردف قائلاً: "يجري ملاحقة مُسرّبي هذه التصريحات ’الخيانية‘، وسيتم السعي لإنزال أحكام بالسجن لمدد طويلة بحقهم".

تأتي تصريحات ترامب غداة نفي رسمي أصدره البيت الأبيض لتقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، زعم تصاعد حدة التوتر بين الرئيس ووزير دفاعه. وأكد البيت الأبيض أن ما ورد في التقرير "غير صحيح جملة وتفصيلاً".

وكانت "واشنطن بوست" قد نقلت عن مصادر مطلعة أن ترامب أبدى إحباطاً متزايداً تجاه هيغسيث، بعدما تبين أن نقص مخزونات الذخيرة — خاصة الصواريخ بعيدة المدى ومنظومات الدفاع الجوي — قد حدّ من الخيارات العسكرية الأمريكية المتاحة للتعامل مع ملف إيران.

ووفقاً للتقرير الذي نفاه ترامب، فإن الرئيس كان يعتقد أن أزمة المخزونات قد تمت معالجتها بالكامل، ليتفاجأ خلال مناقشات داخلية باستمرار النقص، مما أثار تساؤلات حول مدى جاهزية الجيش الأمريكي لتنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق إذا اقتضت الضرورة.