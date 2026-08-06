بـ "نظام المزاد العلني".. مزارعو زاخو يبتكرون طريقة سريعة لتسويق البطيخ والشمام

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أربيل (كوردستان)- تشهد ساحة بيع البطيخ والشمام في مدينة زاخو حركة تجارية نشطة لتصريف المحاصيل الزراعية المحلية؛ حيث يعتمد المزارعون آلية "المزاد العلني" للحمولة كاملة بدلاً من طريقة البيع المباشر بالكيلوغرام، مشيرين إلى أن السرعة القياسية في تسويق المنتجات تعوض الانخفاض الفردي في الأسعار.

ومع إشراقة كل صباح، يتوافد مزارعو سهول "سنديان" وناحية "دركار" بشاحناتهم المحملة إلى ساحة الفواكه بزاخو. وتجري عمليات الشراء بأسلوب المزايدة المباشرة للسيارة المحملة بالكامل، لتقع الصفقة لصالح المشتري الذي يقدم أعلى سعر.

بيع حمولة كاملة في 15 دقيقة

وقال المزارع (ولات)، وهو أحد مزارعي ناحية دركار في تصريح لـ "كوردستان 24"، عقب تصريف حمولته من الشمام: "في هذه الساحة لا تتوقف المحاصيل وتُباع فوراً. بعت حمولة شاحنتي بـ 145 ألف دينار عراقي خلال 15 دقيقة فقط، في حين لو قمت بتجزئتها وبيعتها بالكيلوغرام للمشترين المباشرين لبلغ إجمالي سعرها زهاء 400 ألف دينار، لكن عامل سرعة البيع يوفر علينا الكثير".

وأكد مزارعو المنطقة أن تفضيلهم لساحة المزاد العلني على العلاوي والأسواق المركزية التقليدية يأتي لكسب الوقت؛ إذ يستلزم البيع التقليدي انتظاراً طويلاً لتفريغ المحاصيل بالكيلوغرام، بينما تتيح الساحة للمزارع تصريف شحنته بلمح البصر والعودة لمتابعة أعمال الجني والرعاية في حقوله.