بيزشكيان: التواصل مع المرشد مجتبى خامنئي "صعب جداً" في الوقت الراهن

منذ 41 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- صرح الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، يوم الأربعاء، بأن التواصل مع المرشد الأعلى للبلاد، مجتبى خامنئي، يواجه "صعوبات بالغة" في الوقت الراهن، وذلك في أول تعليق رسمي يتناول وضع المرشد الذي لم يظهر علنياً منذ تنصيبه في مارس/آذار الماضي.

وفي كلمة بثها التلفزيون الرسمي، أوضح بيزشكيان أن نجل وخليفة المرشد الراحل علي خامنئي — الذي اغتيل في فبراير/شباط الماضي إثر اندلاع النزاع العسكري مع الولايات المتحدة وإسرائيل — لا يزال يمارس مهامه رغم تعذر الظهور العام، قائلاً: "التواصل معه صعب جداً حالياً، لكن وجوده يشكل في كل الأحوال مكسباً كبيراً لنا يتيح لنا الاستمرار".

وتأتي تصريحات بيزشكيان لتسلط الضوء على الغموض الذي يحيط بوضعية مجتبى خامنئي، الذي أصيب في الهجمات التي استهدفت والده، حيث لم يظهر في أي مناسبة رسمية منذ ذلك الحين، بما في ذلك مراسم تأبين والده الشهر الماضي، مكتفياً بإصدار بيانات مكتوبة تُنسب إليه.

وفي سياق رده على الإشاعات المتزايدة حول صحة المرشد وقدرته على الإدارة، دافع الرئيس الإيراني عن مجتبى خامنئي، مؤكداً أنه عقد معه اجتماعات وصفها بـ"المثمرة". وانتقد بيزشكيان ما وصفهم بـ"المغرضين" الذين يستغلون الوضع الراهن لتقديم "صورة مغايرة" ومضللة عن المرشد الجديد، بحسب تعبيره.