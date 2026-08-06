السليمانية.. اعتقال متهم بإشعال حريق التهم 30 دونماً من الأشجار والبساتين في دوكان

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية شرطة الغابات والبيئة في محافظة السليمانية، اليوم الخميس 6 آب/أغسطس 2026، عن إلقاء القبض على شخص متهم بالتسبب بنشوب حريق واسع النطاق في حدود قضاء دوكان، أسفر عن احتراق زهاء 30 دونماً من المزارع والأشجار الطبيعية.

وذكرت المديرية، في بيان رسمي، أن الحريق نشب خلال اليومين الماضيين في محيط قرية "كاني خان" التابعة لقضاء دوكان، وتسبب بضرر بالغ وإتلاف المراعي والغطاء النباتي والأشجار الطبيعية، فضلاً عن الاحتراق الجزئي لبساتين ومزارع تعود لمواطنين.

وأضاف البيان أن مفارز مركز شرطة غابات وحماية بيئة "ميرگەپان" تمكنت من السيطرة على ألسنة النيران وإخمادها بالكامل، قبل المباشرة بتحقيقات وملاحقات ميدانية قادت لكشف هوية المتهم والتسبب بالحريق وإلقاء القبض عليه.

وأكدت مديرية شرطة الغابات تنظيم ملف تحقيقي رسمي وإحالة المتهم والمضبوطات إلى القاضي المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه.